Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala rääkis, et päevane kevadsoojus ulatub juba üle nulli ning kahandab jääd ja lund suure kiirusega. Päike on muutnud jää hapraks ning sellisele veekogule minek on eluohtlik ja võib lõppeda traagiliselt.