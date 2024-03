Riigikohtunik Tapa valla ja soojatootja tüli kohta: «Parim oleks, kui osapooled jõuaksid kompromissile»

Kui Tapa vallavolikogu 22. juunil 2020 otsustas, et Tapa linnas saab võrguettevõtjaks soojatootja N.R. Energy OÜ asemel vallale kuuluv Tapa Vesi OÜ, pani see aluse kohtuprotsesside jadale. Praeguseks on vaidlus jõudnud otsapidi riigikohtusse. Üks nendest, kes otsuse tegema peab, on riigikohtunik Nele Siitam.