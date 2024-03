Riigikohtu istungil läbimurret ei tulnud: Tapa vald ja N.R. Energy ei näita leppimise märke

N.R. Energy esitas halduskohtule kaebuse, et Tapa vald ei olnud pakkunud talle võimalust rendilepingut pikendada, ei kaasanud teda volikogu menetlusse ning vastavalt kaugkütteseadusele kohalik omavalitsus ei saagi kedagi võrguettevõtjaks määrata. N.R. Energy rõhutas ka, et osa Tapa linna kaugküttevõrgustikust on tema omandis, ettevõte ei ole seda kellelegi rentinud ning vald ei saa anda võõrast omandit ilma loata Tapa Vee kasutusse.