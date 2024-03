Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun tunnistas, et era­metsaomandit võetakse samm-sammult käest ära. «Eriti terav on see Natura aladel,» märkis ta. Hüvitisi, mida makstes metsaomanikke õiglaselt kohelda, Auna sõnul aga olemas ei ole.