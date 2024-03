Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann lahkub ametist

Holzmann on Ida päästekeskust juhtinud 18 aastat, enne seda oli ta üheksa aastat päästekeskuse eelkäija, Lääne-Virumaa päästeteenistuse juht. "Ta on olnud suurepärane juht ning aasta eest tänasime teda selle eest ka päästeteenistuse suure kuldristiga, mis on päästeameti kõrgeim tunnustus," sõnas päästeameti peadirektor Margo Klaos.