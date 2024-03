Sünnipäevalaps tõdes, et kolleegidega sai juba nädala keskel mitu korda sünnipäeva peetud. Täna läheb Laur Kaljuvee tähtsat päeva tähistama koos sõpradega. "Mulle meeldib looduses olla ja täna tähistan sõpradega lõkke ääres. Läheme paadimatkale," kõneles ta ja lisas, et kuna vesi on kõrge ja kala keeruline püüda, jäävad täna õnged koju.