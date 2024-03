Veevarude ja vee ökosüsteemide haldamine on keskkonnakaitse üks oluline fookus, märgib statistikaameti keskkonnastatistika juhtivekspert Kaia Oras.

Vesi on inimõigus, mille kättesaadavus ei ole paljudes maailma piirkondades iseenesestmõistetav. Milline on olukord Eestis? Siin veepuudust ei ole, pigem väärivad tähelepanu veekasutus ja -kvaliteet. Põhjavesi on järjest paremini kättesaadav ning üha enam saab joogivett puhastatud pinnaveest. Vee väärtustamine väljendub seega pigem selle säästlikus kasutamises ja keskkonnas leiduva vee puhtuse ning kvaliteedi kaitsmises.