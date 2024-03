Pärnu linn seisab vastu kolledži viimisele Väike-Maarjasse

Pöördumises valitsuse poole kirjutatakse, et politseiväljaõppe keskus asub Paikusel ligi 22 hektari suurusel alal, millest praeguseks on kasutusel napilt kolmandik. "Paraku pole aastaid enam Paikusele suuremaid investeeringuid tehtud ja politseikooli juhtide hinnangul on vajadus investeerida Pärnusse kuus kuni kaheksa miljonit eurot, et jätkata kaasaegse politseihariduse andmist. Selle eest saaks moderniseerida olemasolevat õppesõidurada, uuendada lasketiiru, õppehooneid ja ühiselamuid," seisab pöördumises.