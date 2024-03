Tapa vallavanema kukutamisel loodetakse EKRE häältele

Riho Tell oli esimest korda Tapa vallavanem aastatel 2018-2021. Uuesti sai ta sellesse ametisse 1. novembril 2023.

Esmaspäeval andis valimisliidu Valgejõgi juht Alari Kirt sisse umbusaldusavalduse Tapa vallavanema Riho Telli vastu, kes kuulub Eesti Reformierakonda. Umbusaldust hääletatakse juba laupäeval ehk 23. märtsil. Umbusaldajate peamiseks lootuseks on, et sellega liituvad kolm EKRE esindajat, kes viimased viis kuus Telli selja taga on seisnud.