"Virumaa suvesaund 2024": lähemalt žüriiliikmetest vol. 2

Kuid samasuguse kirega on ta korraldanud kontserte, sealhulgas Viru Folki. Muusikaprodutsendina on Veedla olnud ka bändide Vanilla Ninja ja Nexus loomise juures. Ta oli 1996. aastal loodud plaadifirma Top Ten asutaja ja juht. Eesti Muusikaauhindade žüriis on ta osalenud selle konkursi loomisest alates.



Peebu punkte oota­me väga, sest nende taga on aastakümnete pikkune kogemus muusikamaastikul. Aga metsa- või põllumaastikul võib juhtuda nii, et Peep sind näeb, sina teda mitte. Peebul on binokkel.



Peep Veedla Foto: Heiko Kruusi

Miks nõustusite Suvesaundi žüriiga liituma?

On igati positiivne oma maakonna muusikaloomega kursis olla. Eesti Muusikaauhindade žüriis olen osalenud selle konkursi loomisest alates ning seetõttu olen ka Eestis tervikuna toimuvaga kursis.

Mida soovite ja soovitate konkursil osalejale?

Minu teada saavutavad sageli edu just sellised muusikapalad, mida pole loodud konkursile esitamise pärast, vaid on tekkinud looja sisemise loomepuhangu mõjul. Tähtaega kuklas hoides punnitatud lood ei pruugi parimad välja kukkuda. Aga eks iga muusik teab ja tunnetab ise kõige paremini, kuidas tema parimad lood sünnivad, nõuandjaid pole vaja.

Palun nimetage enda muusikamaitse olulisemad kujundajad.

Muusikamaitse muutub ajas. Lapsepõlves raadiot kuulates olid mul lemmikuks ansambli Toomapojad laulud. Keskkooli ajal ostsin lintmaki ning ööd ja päevad sai nauditud rokkmuusikat (Slade, Queen, Black Sabbath jne). Kui käesoleva sajandi algusaastatel Owe Petersell küsis Elmari saates mult kolme Eesti lemmiklugu, siis olid nendeks Polyphoni «Pime tüdruk», Vennaskonna «Insener Garini hüperboloid» ja Arvo Pärdi «Ukuaru valss». Kaugemalt oli suurim lemmik Leonard Cohen. Viimastel aastatel on kujundanud minu muusikamaitset aga suuresti Viru Folk, sest igal aastal erineva piirkonna muusikat publikule tutvustades tutvun sellega ju kõigepealt ise. Kaasaegsest eesti muusikast on mulle kõige enam mõjunud Maili Metssalu looming ja esitused.