Bernhard Betschart – Alpidest Käsmu Viru Folgile

Originaalne puidust lehter Bernhardi käes on loodud selleks, et lihtsustada piima kannu valamist. Šveitsi Alpide inimesed kasutasid seda ka suveõhtutel, kui kogu töö oli tehtud, et selle lehtri kaudu jumalale palve laulda või hüüda, et kaitsta oma maad, inimesi ja loomi. Lehter on valmistatud kuusepuidust ja kannab helid väga kaugele. Bernhardi sõnul kasutab ta seda pildil omamoodi mikrofonina, mis sümboliseerib laulmist ja joodeldamist.

Foto: Samuel Trümpy