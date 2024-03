Ida-Virumaa saab küttevõrgu uuendamiseks miljoneid

«Ida-Virumaa on Grenile oluline, me usume regiooni tulevikku ja soovime sellesse investeerida. Kohtla-Järve ja Jõhvi küttetaristu on suures osas rajatud ligi 50 aastat tagasi, mõnes kohas on trasside vanus koguni 70 aastat,» ütles Greni Eesti äride juht Margo Külaots. Tema sõnul toob amortiseerunud torustik kaasa soojalekked ja energiakao ning see hakkab lõpuks ka varustuskindlust mõjutama.