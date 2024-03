Nädala kaja: kogemata tähistatud luulepäevast ja elu ilust

Mõni nädal kipub tagasivaates eelnenuga kokku sulama. Umbes nii, et tunne on, justkui oleks emakeelepäev olnud alles nüüd, ent kalender näitab armutult, et tegu on juba möödunudnädalase lumega. (See sügisel nii väga oodatud lörtsi- ja plägalõpetaja on jäänud selgelt liiga kauaks – eluaeg olen kevade alguse ja lume lahkumise kõige õigemaks ajaks pidanud märtsi algust, mil lumikellukeste kord käes on. Seekord nägin neid kevadekuulutajaid alles käesoleval nädalal!) Nii et pole parata, emakeelest põhjalikumalt mõtisklemine võib oma aega oodata. Küll aga sattusin täiesti kogemata sel nädalal omal kombel tähistama luulepäeva (Äkki oli sellest tingitud ka see valdav emakeelenädala tunne?).