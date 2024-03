Täna pärastlõunal Kundas CarWashi autopesulat külastanud maasturijuht arvas, et see on hea koht prügi ladustamiseks, kuid lugu lõppes pea kõigi sisejulgeolekustruktuuride alarmeerimisega – sündmuskohale kihutasid nii politsei, päästeamet, kiirabi kui ka pommirühm. Maasturiomanik saadi auto registreerimisnumbri põhjal kätte ja ta pidi, häbinägu ees, kõigi nimetatute silma all oma prügi tagasi autosse tõstma.