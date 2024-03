Tapa vallavanema umbusaldamine läks vett vedama

Vallavanema umbusaldamist käsitleti laupäeval volikogu päevakorra esimese punktina. Vallavanemat pommitas aktiivselt küsimustega valimisliitu Valgejõgi kuuluv Leelo Jürimaa, kes esmalt tahtis teada, miks oli Tell kohtumisi Lehtse ja Jäneda inimestega nimetanud tsirkuseks. Seda vallavanem eitas, nimetades väidet külajutuks.

Jürimaa tahtis ka teada, millist lisahüve või tulu on vallale toonud arenguosakonna juhataja Valdo Helmelaid (EKRE) ja abivallavanem Janar Safronov (Eesti Keskerakond), kes lähevad vallale aastas 80 000 eurot maksma. "Rahaliselt mõõdetavat tulu ametnike töö juures on väga keeruline välja tuua," arvas Tell.