Kadrinas peetakse vaimse kultuuripärandi mõttetalguid

Vaimne kultuuripärand kui elav pärand on oma olemuselt haaramatult mitmekesine. Mõttetalgute eesmärgiks on innustada osalejaid märkama ja hoidma oma vaimset kultuuripärandit, algatada kogukonnas vaimse pärandi ning selle hoidmise ja esiletoomisega seotud arutelusid ning ettevõtmisi.

Mõttetalgutel arutletakse, milline koht ja tähendus on meie traditsioonilistel teadmistel ja oskustel kogukonna igapäevaelus ning kuidas toetab elav pärand inimese, kodukoha, kogukonna ja piirkonna jätkusuutlikkust. "Just nendele küsimustele vastuseid otsima hakkame," ütles Eesti rahvakultuuri keskuse Lääne-Virumaa rahvakultuurispetsialist Mare Taar. "Seekord arutleme piirkondade, nagu Kadrina, Haljala, Tapa ja Lahemaa, elava pärandi teemadel. Tutvume Eesti vaimse kultuuripärandi nimistuga, mis on üks võimalus kogukonna märkamiseks, ning leiame üheskoos ideid, kuidas elav pärand saab kaasa aidata piirkonna jätkusuutlikkusele."