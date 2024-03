"Minu sajand" räägib arhitekti ja muinsuskaitsja Fredi Tompsi loo

"Minu sajand" on Fredi Tompsi mitmekihiline ja isiklik lugu Eesti – sealhulgas perekonna – pärandi hoidmisest ja hoidjatest, edust ja takistustest, pärandi tähtsusest inimesele ja meie ühiskonnale. Fredi Tompsi mälestused kirjutas üles ja kohendas muinsuskaitsja, Eesti kunstiakadeemia dotsent Riin Alatalu.

Aastal 1928 sündinud Virumaa mehe Fredi-Armand Tompsi teekond eesti pärandi hoidjana algas juba 1948. aasta kevadel, kui ta Tallinna tehnikaülikooli arhitektuuritudengina koristas koos kaasõppuritega sõjas purustatud Niguliste kiriku varinguid. Fredi Tomps on üks väheseid, kes näinud sõjaeelset Narvat, see linn ja selle saatus on suunanud teda tööle muinsuskaitsjana.