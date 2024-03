Räppar donpedro_estonia üllitas värske pala

Donpedro_estonia on tegutsenud Eesti räpimaastikul kõigest mõne aasta, kuid tegusid see mees teeb. Viimase pala "Truudusetus" lasi räppmuusik välja möödunud suve lõpus ning nüüd on järg uue materjali käes. Kommentaariks videole on muusik kirjutanud, et kui ei taha minna kongi ära tiri bongi sedasi meil Eesti Vabariigis asjad ongi! Videot saab näha youtubei keskkonnas.