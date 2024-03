Pommiks peetud prügikoti maha jätnud mees karistada ei saa

Automaatse autopesula omanik Sergei Fedorov rääkis, et talle oli helistanud klient, kes oli näinud, kuidas ühe maasturi juht oli tõstnud oma autost välja nööriga kinni seotud musta prügikoti ja selle maha jätnud. "Vaatasin videolt üle – oligi kilekott, mille sees tundus olevat kanister või midagi sellist," lausus ta. "Helistasin politseisse ja küsisin nõu, et mida peaksin tegema: kas minema ise prügi ära koristama või kuidas? Politseist öeldi, et mitte mingil juhul, asi on kahtlane, ja õige pea olid nad üksteise järel kõik kohal: politsei, päästjad, kiirabi, lõpuks pommirühm."