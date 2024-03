TEHTUD! Tapa valla haridusreform läbis volikogu istungil otsustava hääletuse

Laupäeval oli pinget tunda juba vallamaja ees, kuhu kogunenud rahvas sõneles volikogu keskerakondlasest esimehe Maksim Butšenkoviga. "Te väidate, et me esitame küsimusi, millele me tegelikult ei ootagi vastuseid. Ma tahan öelda, et see on väär. Me esitame küsimusi ja neile tuleb vastata!" põrutas Jäneda elanik Toomas Kaukvere.