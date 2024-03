GALERII ⟩ "Okaskrooni" juures mälestati küüditatuid

"Okaskrooni" monumendi juures võttis esmalt sõna Rakvere Memento Ühingusse kuuluv Tiiu Tagamets. "Meid jääb aina vähemaks ja see hirmus ja ülekohtune asi jääb aina kaugemaks, aga viimasel kolmel aastal on see tulnud meile tähenduslikumalt lähemale," rääkis ta, viidates käimasolevale Vene-Ukraina sõjale.



"Me loodame väga-väga, et meile midagi sellist enam ei kordu. Seda enam oleme rõõmsad ja rahul sellega, mis meil on," ütles Tagamets.







Kirikuõpetaja Tauno Toompuu rõhutas vajadust mälestada kõiki hukkunuid. "Surm, elu, kannatus, ebaõigus, aga ka reetmine ja salgamine on rasked inimelu puudutavad teemad," ütles ta. "75 aastat tagasi toimunu ei kõnele ju ainult sellest, kuidas üks terroristlik režiim ennast kehtestada püüdis, vaid ka sellest, kuidas suuresti viidi selle režiimi käsud ellu meie oma inimeste kätega," jätkas Toompuu.



"Reetmised ja need olukorrad, kus tuttav ei tundnud enam ära tuttavat, ei olnud midagi enneolematut. Need sündmused lõid sügavad haavad meie kogukondade, suguvõsade, perekondade keskele. Mõnel pool ei ole need paranenud tänaseni," lisas kirikuõpetaja.