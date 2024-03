Vabariigi aastapäeval pidi mees lendama Kuubalt Riiga ning peale seda Eestisse tulema, ent hetkel puudub teadmine, kas mees Riiga jõudis. Tema mõlemad telefonid on välja lülitatud.

Marko on umbes 195 sentimeetrit pikk ja keskmise kehaehitusega. Mehel on pruunid lühikesed juuksed. Eestis on ta tegutsenud Narva ja Sillamäe kandis.