Juhtkiri: laadahind lööb hinge kinni

Laatadel müüvad oma kaupa põhiliselt väiketootjad. Suurtel pole mõtet, sest neil on nagunii sissetöötatud turustus- ja logistikakanalid olemas. Lisaks on laadalt laadale käimine tülikas, ajamahukas, ressursi- ja stressirohke. Kui esimene õhin ja vaimustus on üle läinud, avastab väiketootja, et kauba valmistamine põlve otsas pole üldse odav. Isegi siis mitte, kui panna tootmisse kogu oma hing ja aeg. Majandusinimesed räägivad siinkohal kulutõhusast tootmisest.

Väikeettevõtjate toodete tarbija mõistab aga peagi, et ehkki kaup on küll huvipakkuv, paneb selle soetamine rahakoti häirekella lööma. Nii et kui esimene vaimustus üle läheb, ütleb ta endale, et mine osta see suitsuvorst kaubanduskeskusest, mis neil maitsetel ikka nii väga vahet on. Väiketootja märkab seejärel, et kuigi tema kaupa sõnades kiidetakse ja ülistatakse, ei tõtta rahvamassid seda siiski ostma. Et kulud kuidagigi tasa teenida, tuleb toote hinda veelgi tõsta: no kui kümmet kümneeurost vorsti ära ei osteta, siis proovin müüa 15-ga – ehk leidub siiski kuus-seitse ostjat ja saan oma raha ikka kätte.