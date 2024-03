Mentaliteet «mitte minu tagahoovis» pärsib innovatsiooni

Eesti ehitussektor on tuntud oma konservatiivse lähenemise poolest uutele ideedele, tehnoloogiatele ja sektori üldisele arengule. Sageli valitseb mitte-minu-tagahoovis-mentaliteet, mille puhul tuntakse innovatsiooni ja uute lahenduste suhtes vastumeelsust, sest kardetakse, et need toovad kaasa ebamugavusi ja liiga suuri riske. Maailm ei sure innovatsiooniga välja. Vastupidi – just innovatsioon on see, mis hoiab meid konkurentsis ja aitab meil leida uusi lahendusi vanadele probleemidele. IT maailmas on see eriti ilmne.