Vinni-Pajusti gümnaasiumi koolipere külastas sõpruskooli Plönis

15. märtsist kuni 21. märtsini said Saksamaa koolilaste elust osa võtta VPG õpilased ja õpetajad. Eriti oluline keelepraktika oli see neile õppuritele, kelle igapäevases tunniplaanis on ka saksa keel. Ülejäänud seltskond suhtles peamiselt inglise keeles. Osaledes koos sakslastega tundides ja elades saksa laste kodudes, saadi osa nii nende kooli- kui ka puhkepäevadest.

Nii mõndagi on Saksa koolis meiega sarnast, kuid esineb ka erinevusi. Näiteks on sakslastel koolitoit tasuline, energiajoogid pole küll soovituslikud, aga pole keelatud, õpikute asemel on enamasti tahvelarvutid ning väga levinud on projektõpe.