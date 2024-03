Haridusreformi vastased kaebavad Tapa valla kohtusse

Haavasaluga kontakteerus Pruuna küla elanik Janno Lamus juba veebruaris. "Me rääkisime alguses telefoni teel. Siis ma saatsin materjale meili teel. Ma uurisin, kas tema või keegi nende meeskonnast oleks valmis selliste probleemidega tegelema. Tuli välja, et nendel on selline kogemus täitsa olemas ja kogemus ei ole üdini negatiivne. See oli minu esimene valik ja nii ta jäi," meenutas Lamus.