Endine kokaiinitarvitaja: seda teevad isegi koduperenaised

Suure tutvusringkonnaga ja narkootikumide maailmaga hästi kursis olev rakverlane, nimetame teda Kertuks, on ise varem regulaarselt kokaiini tarvitanud. Ta tõdes, et kokaiini võivad pruukida kõik, koduperenaistest firmajuhtideni välja. Peale vaadates ei oskaks väga paljude kohta isegi arvata, et sellised inimesed samuti seda narkootikumi tarvitavad.