Eestis levib koerte parasiit, mis põhjustab südameusstõbe

Uuringut koordineerinud Eesti maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi õppetooli nooremteaduri ning loomaarsti Maare Mõttuse sõnul on südameusstõbe põhjustav parasiit dirofilaria immitis oluline haigustekitaja, kelle levimust Eesti koerte populatsioonis on seni tõenäoliselt tugevalt alahinnatud.

Dirofilaria immitis on koerte südameusstõbe põhjustav zoonootne ehk inimesi nakatav ümaruss, kelle peamisteks peremeesliikideks on kodu- ja metsikud kiskjalised. Kokku on maailmas peremeesliigina kirjeldatud rohkem kui 30 loomaliiki.