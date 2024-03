AUS KAUP ⟩ Piira tall vahetab hobusesõnnikut kohvi vastu

Talli perenaine Kadri Kullerkupp rääkis, et sellist vahetustehingut on ta teinud juba mitmel kevadel ja rahul on mõlemad pooled. "Ma pole enam kaks aastat endale ja tallirahvale kohvi ostnud," ütles ta. "Kõik joome ära. Hetkel ongi eelmisest aastast vaid kaks pakki järel."

Sõnnik pole suures hunnikus, kust selle laaduriga saaks veoautokasti tõsta, vaid laiali varjualustes, kus hobused tavatsevad oma häda õiendada. "Ma peaks neid varjualuseid ise koristama, aga tehingu mõte on selles, et iga tehingupartner tuleb ise kohale ning rehitseb soovitud koguse kokku," selgitas ta. "Lõpuks kasulik mõlemale poolele. Kes viib ämbriga, kes käib aiakäruga mitu korda. Ma ei reglementeeri koguseid ega järelkäimiskordi, see on lihtsalt aus vahetuskaup. Vahel on isegi nii olnud, et mind ennast pole kohal olnud ja koju tulles olen avastanud ukse tagant kohvipaki. Küllap siis on keegi jälle käinud."