Jalgpallihalli ehitushanke väljakuulutamine venib

Rakvere jalgpallihalli asukohaks on planeeritud ametikooli kõrval asuv staadion.

Kuigi Rakvere jalgpallihalli (ümber)projekteerimine on läinud üle kivide ja kändude, avaldas abilinnapea Neeme-Jaak Paap lootust, et 15. aprilli paiku õnnestub ehitushange siiski välja kuulutada ja aasta lõpuks rajatis enam-vähem valmis ehitada. Vastasel korral jääb linn ilma 2,4 miljonist eurost, mis riik on halli tarbeks eraldanud.