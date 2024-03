Vinkymoni tooted löövad toidukonkursil laineid

Vinkymon OÜ fermenteeritud küüslauk on üks parimaid Eesti väikeettevõtete tooteid.

Eesti parima toiduaine konkursi komisjon hindas Eesti väikeettevõtete uusi toidutooteid, et selgitada parimad piirkondade lõikes. Toidukonkursi tiitli "Eesti parim toode väikeettevõttelt" või "Eesti parim jook väikeettevõttelt" said seitse kodumaist toodet, nende seas kaks Vinkymon OÜ toodet: ökoloogiline fermenteeritud küüslauk ja must jäätee ebaküdooniaga.