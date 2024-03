"Palmse mõisa palmimajas on seda hiiglaslikku datlipalmi veel näha lühikest aega, sest hoone on palmi jaoks väikseks jäänud," kirjutas Haljala vallavalitsuse liige Margus Laigu oma Facebooki.

Mõisa aedniku Priit Hummeli sõnul on tegemist kanaari datlipalmiga. Palmi tüvi on kuue meetri kõrgune, kuid aedniku sõnul on taime kõrguseks koos lehtedega kümme meetrit. Lehed suruvad vastu lage ja see ei ole hea.