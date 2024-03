Pliidiplaadi kasutamise nipid – kuidas keeta ideaalsed munad lihavõttepühadeks?

Süüa valmistades satub paratamatult pliidiplaadile rasva ning toidukübemeid. Koristamata mustus võib ühel hetkel kuumeneda nii palju, et süttib põlema, ja sellise olukorra vältimiseks tuleb hoida oma töövahendid puhtad. «Pärast toiduvalmistamist lase oma pliidiplaadil jahtuda ning seejärel eemalda jäägid niiske lapi või svammi abil. Kui pliidil on näiteks praadimisest paksem kiht rasva, on hea kasutada puhastamiseks näiteks nõudepesuvahendit, kuna see lahustab rasvaosakesed,» andis Pennar nõu. Samuti soovitas ta üle vaadata, kas kasutusel on pliiditüübile vastavad potid-pannid, sest valed köögitarbed võivad toiduvalmistamist segada või lausa pliiti kahjustada. Näiteks tuleb gaasipliidil kasutada tugevaid potte ja panne, et need suure kuumuse käes vormi ei kaotaks, ning induktsioonpliidil on oluline kasutada magnetilisi köögitarvikuid ehk nende põhi peab olema kas terasest või malmist. Samuti on tähtis, et poti suurus vastaks pliidiplaadi suurusele. Väikse poti kasutamine suurel pliidiaugul raiskab energiat ning toit võib valmida ebaühtlaselt.