Repliik: mesi neile, nafta meile

Mart Kullamaa ja Harro Rannametsa soov Araabia riikidesse mett viia on sarnane pürgimus. Dubai messil on käidud, esimesed kontaktidki sõlmitud. Miks ei võiks Väike-Maarja meeste ettevõtmist saata Ahmedi saavutustega võrreldav edu.

Selge on ju see, et parasvöötme kliimaga Eestis on mesilasi lihtsam pidada kui Araabia poolsaare veetutes kõrbetes. Selge on ka see, et ostujõulisi kliente on seal enam kui küll. Mesi neile, nafta meile. Nõnda võiks lihtsustatult näha välja kaubavahetus.