Scoutsrännakule startis Läsnalt pea 2000 inimest

Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Ranno Raudsik ütles, et Taani Dancon march-i eeskujul alustatud Scoutsrännak kutsuti ellu selleks, et kasvatada meeskonnavaimu ja võtta ette ühine jalutuskäik looduses. "Esimesest Scoutsrännakust saati on rajal ka neid, kes püssikuulina minema kuhutavad. Leivo Sepp on näiteks raja 15 kilogrammise raskusega läbi jooksnud ajaga 2:25. See on ikka pagana kiire. Neljal aastal on toimunud ka meeskondlik võistlus, millest kolmel on võidutsenud Küberväejuhatus ja ühel korral Toetusväejuhatus. Scoutsrännak on hea võimalus, kuidas näidata üles jõustruktuuride ühtekuuluvust ja samas saab ka ennast proovile panna," rääkis Raudsik enne avapauku oma tervituskõnes.