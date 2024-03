Rakverre kavandatava rulapargi eelarve on 300 000 eurot

Möödunud sügisel leidis oma lõpu seitse aastat Rakvere spordihalli kõrval platsil asunud skate-park, sest Rakvere linnavalitsuse hinnangul oli see amortiseerunud. Välja käidi veksel, et uus park tuleb, aga see hakkab paiknema laineraja vahetus läheduses.