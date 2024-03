Nädala kaja: kõik see, mida me ei vaja

Kevadel tasub puhastada ka oma keha. Igakevadine paast on minu jaoks mõnus harjumus, mida hakkan juba veebruaris salamisi ootama. Loobuda mõneks ajaks lihast ja kõigest loomsest, loobuda lihtsatest valikutest ja mugavustsoonist on meelele värskendav iseenesest, kergem lihavaba elu on selle juures vaid boonus.

Just paastu vaimne pool on see, mida on inimestele kõige keerulisem selgitada. Sageli küsitakse, kas on okei minu juuresolekul liha süüa, äkki tekib mul liigne kiusatus. Saan iga kord vastata, et sööge, mida soovite, mul ei teki kiusatust, sest loobumine on minu vaba valik, see on minu tahe ja otsus. Kui ma olen nii otsustanud, siis puudub ka kiusatus.