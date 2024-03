Kolumn: mulle ei meeldi Tartu

Tallinna ja Tartu vaheline vaen on üsna tüütav. Olen teadlik, et Tallinnas olles tuleb jalakäijana lihtsalt mitte hoolida, et võid iga kell auto alla jääda. Aga vähemalt on pealinnas pärast suurt lumesadu võimalik tänaval kõndida! Mõnikord küll paaripäevase viivitusega ja kokkulükatud lume hunnik võtab sageli enda alla poole kõnniteest või ülekäigurajast, kuid siiski. Ärgu Tartu teeselgu, et autod prioriteetsed pole – jalakäijad üritagu ise ellu jääda. Õige asi on see, et tänaval ikkagi kõndida saaks, mitte ei peaks iga puumajake oma kojameest ootama, kes heal juhul enda jaoks prügikastini raja lükkaks. Autovabaduse tüli pärast pidi pool linna sohu vajuma ja Süku oleks üldse võinud Emajõkke hulpima panna. Tallinna valitsemine olla stagneerunud, aga arvake, kummas linnas vahetus ühe erakonna võim pärast kaheksat­teistkümmet aastat ja kummas jookseb katkematult kahekümne kuues.