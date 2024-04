Torm lõhkus suurte lootustega hangitud Käsmu sadama ujuvkai

MTÜ Käsmu Majaka Sadam juhatusse kuuluva maailmaränduri Tiit Pruuli sõnul toodi ujuvkai Käsmu 2022. aasta juulis ja pandi ka kohe vette. Ujuvkai koosnes kolmest 12 meetri pikkusest moodulist ehk siis kai oli 36 meetrit pikk. See läks maksma ligi 40 000 eurot, mis saadi MTÜ liikmete annetustest

Ujuvkai sees on polüstüreen, mida rahvapäraselt kutsutakse ka penoplastiks. See on kai ujukiks. Polüstüreeni ümbritseb betoonkoorik, mis annab kaile jäikuse.