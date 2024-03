"Virumaa suvesaund 2024": lähemalt žüriiliikmetest vol. 3

2015. aastal Viljandis teatrikooli lõpetanud näitlejanna oli üks aasta varem loodud teatri Must Kast üks asutajatest ning mängis samas teatris veel kuni eelmise aasta lõpuni. Rakvere teatris tegi ta esimese rolli külalisena juba aastal 2019 lavale jõudnud noortepõnevikus «Verikambi». Praegu on tal rollid lavastustes «Ettevaatust, õnn» ja «Karge meri».



Laura Niils. Foto: Ekvilibrist

Miks nõustusite Suvesaundi žüriiga liituma?

Mingi sisetunne ütles, et see oleks tore kogemus. Olen siin kandis uustulnuk ja see tundub päris huvitav nurk, millest Virumaad vaadelda.

Mida soovite ja mida soovitate konkursil osalejatele?

Soovitan mitte üle mõelda. Seda on kindlasti kergem öelda kui teha. Väga tihti on nii, et lõdvestuse pealt tulevad kõige paremad mõtted. Lisaks julgeda minna teadmatusse. Mitte lihtsalt kindla peale välja minna, aga avastada midagi uut enda ja muusika kohta. See võib olla ka midagi väga väikest, ei pea maailma muutev avastus olema. Soovin inspiratsiooni ja enese üllatamist!

Palun nimetage enda muusikamaitse olulisemad kujundajad.

Usun, et mind on väga palju mõjutanud popmuusika. Kasvasin üles, lauldes vigases inglise keeles Spice Girlsi, Shakirat, Britneyt ja tehes nende muusika järgi tantsukavasid. Kuskilt said mu vanemad tellida mingeid piraatplaate ja siis veetsin palju aega muusikakeskuse taga.



Õnneks hilisem elu on tutvustanud mulle ka teistsugust muusikat ja laiendanud popi mõistet. Esimene vinüül, mille endale teismeeas ostsin, oli Feisti «The Reminder». Lisaks mõjutasid mind shoegaze, rokk, Skandinaavia tehnopop. Väga imetlen madalaid hääli ja kõlasid. Näiteks Michelle Gurevichi ja Leonard Coheni häält.