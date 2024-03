Ka ajakirjanikel juhtub.

Abilinnapea kole pilt

Mullu septembris juhtus selline keskpärane lugu, et loo allikas matkas mööda Eestit ringi ja tema telefoninumbrit polnud kusagilt võtta. Aeg-ajalt postitas ta enda tegemistest midagi ka Facebooki ja kuidagi õnnestus mehe jäljed ikkagi üles võtta. Jõudsime koos fotograafiga Kalvi randa, kus 200 meetri kaugusel meres suplesid alasti kaks meesterahvast. Nii kaugelt polnud võimalik nägupidi ära tunda, kas tegemist on otsitavaga või mitte. Kuna aeg pressis peale, tuli lihtsalt küsima minna. Ja nii siis juhtuski, et istusin alasti allikaga mere ääres palgi peal ja usutlesin teda sündmuskohal nii, nagu ta oli.

Jaanuaris kostis toimetusest aga ämbrikolinat, sest kirjutasin kohaliku poliitiku sünnipäevaõnnitlust ja heade soovide juurde eksis tähelepanematusest Rakvere Raipe jaoks töödeldud pilt. Olgugi et õnnitlus oli veebis üleval vaid kümmekond minutit, oli see ikkagi piisav aeg, et tekitada palju meelehärmi. Palusin õnnitletava käest vabandust ja edaspidi olen klõpsanud tikutopsisuuruse pildi enne uudisele lisamist suuremaks, et näha, mis seal päriselt peal on.

Omamoodi möödalaskmiseks kujunes ka viimane kohtusaaga Jõhvis. Nimelt kuulutati seal välja mõrvasüüdistuse otsus. Tapjat ennast saalis polnud, aga uudise kirjutamist see ei seganud. Täpsemaid tehiolusid teadmata kirjutasin kohtuotsuse põhjal küll loo, aga lihtsustamisel kadusid mõned olulised detailid ja see andis loole hoopis teistsuguse värvi. Kohtu ja prokuratuuri pressiesindajatega suheldes sai uudis lõpuks selline, nagu see pidi olema. Kaks tundi sõitu, 15 minutit kohtuotsuse kuulamist ja pahandust kui palju.

Siim Mihailov