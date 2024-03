Puugihooaeg toob kaasa vaktsineerimise vajaduse

Peremeditsiini eriarsti dr. Anneli Talviku sõnul on tegu liiga suurte numbritega, kuna puukentsefaliit on vaktsiinvälditav haigus. „Kõik need puukentsefaliidi juhtumid oleksid võinud olemata olla. Iga haigestumise taga peitub pikaajaline patsiendi valu, kannatus, haiguspäevad ja taastumisele kuluva aja kaotus. Selline haigus on patsiendi ja tema lähedaste jaoks traagika, millega võib suure tõenäosusega kaasneda töövõime või isegi elu kaotamine. Borrelioosi vastu küll vaktsiini ei ole, aga sellele haigusele on ravim olemas,“ rääkis Talvik.