Uuring: liiklusraevu pole kogenud vaid murdosa inimestest

Norstati uuringus tunnistas 4 protsenti inimestest, et neil on raskusi liikluses viisakaks ja lugupidavaks jäämisega. Liiklusraevuks võib lugeda agressiivset sõidustiili, kaasliiklejate sõimamist, kiiruse ületamist, lugupidamatust jalakäijate vastu jne.

Norstati uuringut kommenteerinud Balcia liikluskindlustuse tootejuht Timo Semjonov ütles, et tulemused on loogiliselt selgitatavad, sest ühistranspordis ei pea inimene sõiduki juhtimisega tegelema. "Rattaga või jala liigeldes on tihti suur oht ka ise ebasobiva liikluskäitumise ohvriks sattuda ning seetõttu märgatakse seda rohkem," selgitas Semjonov. "Samuti on tänapäeva noored rohkem harjunud kaasaegse liikluskultuuriga – kas või kergliiklusega – ning seetõttu märkavad nii-öelda kinnisilmi liiklejaid rohkem."