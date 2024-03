Kotkaklubi kutsub vabatahtlikke osalema kaljukotka seireandmete kogumisel

Kotkaklubi kutsub vabatahtlikke üles osalema kaljukotka seireandmete kogumises, et selgitada välja, kas ümbritsev keskkonnamüra mõjutab kuidagi kotkapaari sigimist. Nimelt asub kõnealune pesa kaitseväe harjutusvälja lähedal, mistõttu on seal tihti kuulda sõjaväelise väljaõppega kaasnevat müra.

Kotkapaar on rõngastamata ja mullu koorus pesas üks kotkapoeg. Kotkaklubi hinnangul on linnud üsna sarnase välimusega, kuid paistab, et emaslind on isasest suurem.