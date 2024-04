Suvitaja hoovile tekkis priske prügimägi

Prügikotid Heli Saare hoovis. Muu "hea ja parema" hulgas on toodud ka sohva ja seinakapp.

Vinni vallas Padu külas suvitav Heli Saar avastas enda suureks nördimuseks, et tema hoovile on tekkinud prügimägi. "Sina, kes sa meie hoovile selle prügimäe tekitasid, ole hea ja vii see sealt palun minema!!!" kirjutas ta 29. märtsil Facebooki rühma Meie kodu Vinni vald.