Pühad möödusid politseile tavapärases rütmis, kuid peavalu tekitavad napsutanud juhid ning koduvägivallatsejad

Kui Põhja prefektuuris oli pühade ajal tavapärasest rohkem askeldamist, siis Ida, Lõuna ja Lääne prefektuuris saadi väljakutseid tavapärases mahus. Politsei- ja piirivalveameti vastutav töötaja Maksim Korzin ütles, et eeskätt teeb muret just koduseinte vahel toimuv. "Politsei sai reedest kuni esmaspäeva hommikuni 83 lähisuhtevägivalla teadet. Kodu peab olema turvaline koht ja julgustan neid inimesi politseid teavitama, kes kuulevad või teavad, et keegi kannatab vägivalla all. Tihti ei ole ohver alati suuteline ise abi kutsuma. Naabrid on sageli ohvri ainus võimalus abi kutsumiseks. Kui kuuled, näed, tead või kahtlustad mõnes kodus vägivalda, siis teata alati 112. Alati, kui kahtled, siis helista ikka. Eriti juhul, kui kodus on lapsi," rääkis ametnik.