Suure osa Scoutsrännakust sokkide väel läbinud Vahur Luik: "Peaasi, et rännaku läbid, pole vahet, kuidas"

Pikemalt mõtlemata asus mees jällegi teele ja lõpetanute protokollist selgus, et ta läbis 30 kilomeetrit ümmarguselt kolme tunni ja 36 minutiga. See tähendas, et suurema osa rännakust läbis ta joostes.

Hiljem asja lähemalt uurides selgus, et võistlusnumbrit 939 kandnud mehe nimi on Vahur Luik ja ta tuli Scoutsrännakule Kilingi-Nõmmelt. Kaitseliidu Kikepera malevkonna kaitseliitlane tunnistas, et 12 kilomeetri kandis hakkasid saapad hõõruma ja seetõttu tuli jalavarjud lihtsalt ära võtta, et edasi saaks liikuda. "Umbes 13 kilomeetrit jooksin sokkides ja viis kilomeetrit enne lõppu hakkasid jalad ikkagi niimoodi tulitama, et pidin saapad jalga tagasi panema. Lõpuajaks tuli sel aastal natuke alla kolme tunni ja 36 minuti. Peaasi, et rännaku läbid, pole vahet, kuidas," rääkis Vahur Luik.