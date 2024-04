Raudtee remont toob aprillis muudatused sõiduplaanidesse.

Aprilli teisipäevadel, kolmapäevadel ja neljapäevadel teenindatakse reisijaid Tapa ja Kiltsi jaama vahel asendusbussiga. Asendusbusside peatused on tähistatud Elroni värvides siltidega ning nende asukohad on leitavad Elroni kodulehelt http://Sõiduplaanid | Elron .

On oluline teada, et asendusbussidega ei ole võimalik jalgrattaid transportida. Ratastooliga reisijatel palub Elron enne reisimist oma reisisoovist teada anda e-posti aadressil abi@elron.ee, et saaks võimalusel sõitu saata madalapõhjalise bussi.