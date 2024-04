Riho Terras: "Minu arvates pole õige see, et võtame kelleltki rahastust vähemaks ja paneme selle siis riigikaitsesse"

Samuti rõhutas Terras koolinoortele, et lisaks oma riiki uskumisele on praeguses julgeolekupoliitilises keskkonnas oluline, et teised riigid usuksid Eestisse. Ajalugu õppinud poliitiku sõnul pole sõda midagi eriskummalist ja sõdu on esinenud igal sajandil. Viimasel sajal aastal on kriise ette tulnud aga juba kahe- või kolmekümne aasta tagant. Terras rääkis, et nii kaua, kui poisid koolihoovis kaklevad, on sõda olemas.