Reedel otsiti Rakveres mune ja käidi läbi ristitee

Rakvere linnuses korraldati lastele munajaht, kus tuli otsida tähistatud mune, mille kokkusaamisel lahenes mõistatus. Neid, kes kõik tähed kokku said ja ülesande edukalt lahendasid, ootas magusa preemiana šokolaadimuna. Ilm oli küll sombune, kuid huvilisi linnuse hoovis jagus. Tuldud oli isegi Tallinnast. Nii hakkaski silma elevil punt: väike Mirtel ning tema vend Märten olid koos ema Heleriga munaotsingul. Heleri rääkis, et nad tulid Tallinnast end tuulutama ning jätsid pereisa rahus üksinda remonti tegema. Märtenil oli suur soov ka linnuse vanglasse pääseda, kuid kinnimaja uksed olid sel päeval suletud. Ema Heleri lisas, et lastele meeldib väga õues hullata ja niru ilm neid ei heiduta.